Затишье перед бурей: к концу недели до Эстонии может добраться мощный циклон

В ночь на среду облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, на востоке страны местами снегопады. Ветер юго-западный и южный, 5-9, порывами до 12, утром на островах и в районе Рижского залива порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, по многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и южный, 5-9, порывами до 12, на островах и в районе Рижского залива порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-4 градуса тепла.

В ночь на четверг облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут мокрый снег и дожди, на востоке страны также снег. Ветер юго-западный и южный, 5-9, порывами до 12, на островах до 15 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам пройдут мокрый снег и дожди, на востоке страны местами также снег, к вечеру осадки станут реже. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на островах порывами до 15 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 2-4 градуса тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность. До полуночи на юго-востоке страны местами пройдут небольшие снегопады и мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов мороза, на побережье островов местами до 2 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура 1-4 градуса тепла.