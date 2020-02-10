Пн, 10.02.2020
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  • Европа пострадала от стихии: порывы ветра до 177 км/ч, наводнения, транспортный хаос

Фото и видео ⟩ Европа пострадала от стихии: порывы ветра до 177 км/ч, наводнения, транспортный хаос

Шторм «Сиара».

ФОТО: Peter Byrne/AP

9 февраля на Европу обрушился мощный шторм. Британские метеорологи присвоили ему имя «Сиара», в Германии его назвали «Забине». От стихии пострадали Великобритания, Ирландия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Швейцария и Австрия.

Первыми под удар шторма попали Британские острова. Здесь порывы ветра превышали 150 км/ч, а проливные дожди привели к серьезным наводнениям. В пик непогоды в Великобритании без света остались 539 тысяч домов, в настоящее время энергетикам удалось уменьшить их число до 20 тысяч, передает NEWSru со ссылкой на Sky News.

Из-за стихии было отменено большое количество авиарейсов и поездов, нарушено паромное сообщение. Организаторы были вынуждены перенести крупные спортивные мероприятия.

10 февраля предупреждения о сильном ветре действуют на юге Англии и в Шотландии. Предупреждения о снеге объявлены для севера Англии и всей территории Шотландии.

Похожая ситуация была и в Ирландии. Здесь электроснабжения лишились более 14 тысяч домов. Спасателям пришлось вызволять людей из автомобилей на затопленных дорогах.

Во Франции 9 февраля, метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» уровень опасности в 35 департаментах на северо-востоке страны, сообщает RFI.

Сильный ветер в северной половине страны валил деревья и срывал крыши домов. В ночь на 10 февраля на Эйфелевой башне в Париже был зафиксирован порыв 152 км/ч. Из-за стихии были отменены рейсы в нескольких аэропортах региона, передает телеканал LCI.

В настоящее время без света остаются 130 тысяч домов. Несколько человек получили легкие ранения.

От стихии пострадали Бельгия и Нидерланды. Здесь также произошло множество инцидентов, связанных с падением деревьев и повреждением зданий, но обошлось без жертв.

В Германии шторм «Забине» привел к серьезным транспортным проблемам. Накануне железнодорожная компания Deutsche Bahn (DB) объявила об отмене рейсов поездов дальнего следования по всей стране. На своей интернет-странице компания предложила всем пассажирам, запланировавшим дальние поездки на период между 9 и 11 февраля, по возможности перенести их на другие дни. В нескольких федеральных землях на западе страны также прекращено движение региональных поездов и пригородных электричек, сообщает Deutsche Welle.

Упавшие деревья привели к остановкам междугородних и международных поездов. В регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. По первой информации, никто из 300 пассажиров не пострадал.

Авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта. Lufthansa объявила об отмене в понедельник до 14 часов всех континентальных и межконтинентальных рейсов из Мюнхена.

Максимальный порыв ветра (177 км/ч) зафиксирован на горе Фельдберг на юго-западе страны. На горе Брокен в центральной части Германии порывы достигали 171 км/ч, сообщает Stormnews со ссылкой на Welt.

По информации на утро 10 февраля, от шторма пострадали 9 человек, у троих - тяжелые ранения. Инциденты произошли в результате ДТП, падения деревьев и шифера в федеральных землях Баден-Вюртемберг, Северный Рейн-Вестфалия и Саар.

В настоящее время погодные условия в северной части страны улучшились, шторм бушует в южной половине Германии. Без электричества утром 10 февраля оставались 50 тысяч домов в Баварии.

Шторм бушевал и в соседних странах. В Люксембурге порывы ветра достигали 130 км/ч. Из-за падения деревьев были закрыты многие участки автотрасс. В некоторых районах произошли наводнения.

В Швейцарии были отменены порядка ста авиарейсов. В западной части страны возникли проблемы с железнодорожным сообщением. Максимальный порыв ветра (147 км/ч) зафиксирован на горе Зентис.

В Австрии 10 февраля действует штормовое предупреждение о сильном ветре, порывы которого могут достигать 130 км/ч.

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