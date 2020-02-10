Фото и видео ⟩ Европа пострадала от стихии: порывы ветра до 177 км/ч, наводнения, транспортный хаос

Первыми под удар шторма попали Британские острова. Здесь порывы ветра превышали 150 км/ч, а проливные дожди привели к серьезным наводнениям. В пик непогоды в Великобритании без света остались 539 тысяч домов, в настоящее время энергетикам удалось уменьшить их число до 20 тысяч, передает NEWSru со ссылкой на Sky News.

Из-за стихии было отменено большое количество авиарейсов и поездов, нарушено паромное сообщение. Организаторы были вынуждены перенести крупные спортивные мероприятия.

10 февраля предупреждения о сильном ветре действуют на юге Англии и в Шотландии. Предупреждения о снеге объявлены для севера Англии и всей территории Шотландии.

Today we have had multiple teams deployed assisting @LancashireFRS @LancasterCC to various taskings relating to #stormciara . Whilst the worst of the winds are over a lot of watercourses are still in flood so do not ignore road closures and steer clear of riverbank paths pic.twitter.com/OfuJeytk8c — Lancaster Area Search & Rescue (@_LASAR_) February 9, 2020

Passengers are being evacuated from this train after a tree came down on the line near Swanley, @networkrailse said. pic.twitter.com/aADo0EbfWU — BBC South East (@bbcsoutheast) February 9, 2020

Похожая ситуация была и в Ирландии. Здесь электроснабжения лишились более 14 тысяч домов. Спасателям пришлось вызволять людей из автомобилей на затопленных дорогах.

Во Франции 9 февраля, метеорологическая служба Meteo France объявила «оранжевый» уровень опасности в 35 департаментах на северо-востоке страны, сообщает RFI.

Сильный ветер в северной половине страны валил деревья и срывал крыши домов. В ночь на 10 февраля на Эйфелевой башне в Париже был зафиксирован порыв 152 км/ч. Из-за стихии были отменены рейсы в нескольких аэропортах региона, передает телеканал LCI.

В настоящее время без света остаются 130 тысяч домов. Несколько человек получили легкие ранения.

Toit qui c’est effondré à quelque cm de ma tête. On peut dire aujourd’hui que j’me suis vu mourir. Sorti de l hôpital avec plus de peur que de mal. Faite attention on n’est jamais à l’abris. #TempeteCiara #Tempete pic.twitter.com/N9862Jggxe — Nya_dzz (@DzzNya) February 9, 2020

#TempeteCiara : au bois de Vincennes, un arbre s'est effondré sur une aire de stationnement : une voiture, un scooter et des vélos n'ont pas été épargnés#BoisdeVincennes #Paris #Ciara pic.twitter.com/WMGhWiTREg — Fabien Rives (@Fabien_Rives) February 9, 2020

От стихии пострадали Бельгия и Нидерланды. Здесь также произошло множество инцидентов, связанных с падением деревьев и повреждением зданий, но обошлось без жертв.