Пн, 10.02.2020
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Вторник в Эстонии будет дождливым и ветреным

Шторм.

ФОТО: Küllike Rooväli

Циклон, принесший в Эстонию штормовую погоду, медленно смещается через Скандинавию в сторону Баренцева моря. Его южная периферия принесет с собой дождевые осадки, которые будут смещаться с моря через весь материк в восточном, северо-восточном направлении.

В утренние часы сохранится юго-западный порывистый ветер. После обеда остатки шторма начнут удаляться на восток, осадки будут редкими, ветер ослабеет и воздушная масса над Эстонией станет немного прохладнее.

Во вторник, 11 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Юго-западный ветер 5-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с, после обеда ослабеет.

Температура воздуха составит +2..+5°С.

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