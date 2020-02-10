Вторник в Эстонии будет дождливым и ветреным

Циклон, принесший в Эстонию штормовую погоду, медленно смещается через Скандинавию в сторону Баренцева моря. Его южная периферия принесет с собой дождевые осадки, которые будут смещаться с моря через весь материк в восточном, северо-восточном направлении.
В утренние часы сохранится юго-западный порывистый ветер. После обеда остатки шторма начнут удаляться на восток, осадки будут редкими, ветер ослабеет и воздушная масса над Эстонией станет немного прохладнее.
Во вторник, 11 февраля, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Юго-западный ветер 5-12, порывами 15, на побережье до 17 м/с, после обеда ослабеет.
Температура воздуха составит +2..+5°С.