Прогноз до четверга: как изменится погода после шторма

В начале недели сильный порывистый ветер еще даст о себе знать, однако ближе к середине недели его скорость и сила постепенно пойдут на убыль. Теплые массы воздуха, поступающие с ветром южных направлений, принесут в Эстонию обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. В ночные часы по-прежнему велика опасность гололедицы на дорогах.
В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-13, на побережье порывами 17-20 м/с. Температура воздуха +1..+5°С. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха днем +1..+5°С.
В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С. В среду днем также облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха днем +1..+5°С.
В ночь на четверг в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха -1..+4°С. В четверг днем облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег, вечером осадков станет меньше. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня перейдет к западному и ослабеет. Температура воздуха в течение дня +1..+4°С.