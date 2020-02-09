Прогноз до четверга: как изменится погода после шторма

В ночь на вторник облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 6-13, на побережье порывами 17-20 м/с. Температура воздуха +1..+5°С. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха днем +1..+5°С.

В ночь на среду в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 0..+4°С. В среду днем также облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег, кое-где возможен и снег. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха днем +1..+5°С.