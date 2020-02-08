Прогноз погоды: на следующей неделе зима будет бороться с весной

В ночь на понедельник в Эстонии облачность увеличится. После полуночи, начиная с запада, дождь и мокрый снег распространятся на восток. Ветер южный 7-12, порывами до 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с. Температура воздуха ночью 0..+5°С. В понедельник днем облачно. Мокрый снег и дождь, на востоке Эстонии утром и снег, к вечеру осадков станет меньше. Ветер южный, юго-западный 7-12, порывами до 17, на островах 12-17, порывами до 22 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха в течение дня +2..+6°С.

В ночь на вторник в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью +1..+5°С. Во вторник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, во второй половине дня ветер немного ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.