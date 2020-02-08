Завтра синоптики обещают мокрый снег

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Кое-где туман. Ветер юго-западный 5-11, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью -1..+4°С.
В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Юго-западный, южный ветер усилится к вечеру 6-10, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-16, порывами до 22 м/с. Температура воздуха днем +2..+6°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье юго-западный ветер 5-8, к утру усилится порывами до 12 м/с. Высота волны 0,3-0,8 м. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Видимость умеренная, кое-где туман. Температура воздуха 0..+1°C.
В воскресенье днем в Причудье юго-западный ветер 6-8, порывами до 12 м/с, во второй половине дня 7-10, порывы до 15 м/с. Высота волны 0,6-1,2 м. Преимущественно без осадков. Видимость умеренная, кое-где туман. Температура воздуха +2..+3°C.