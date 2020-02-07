Суббота в Эстонии будет снежной и хмурой

После полуночи, начиная с запада страны, вероятность осадков уменьшится. По многим регионам туман и гололед. Ветер юго-западный и западный, после полуночи западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, после полуночи ослабеет. Температура воздуха до полуночи 1-4 градусов мороза, на островах до 3 градусов тепла, после полуночи повысится.