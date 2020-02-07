Блог, фото, видео ⟩ Шторм будет бушевать на Балтийском море до утра вторника, высота волн - шесть метров

В Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Хийумаа и Сааремаа былл объявлено штормовое предупреждение второго уровня. Это означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.

В других районах Эстонии было объявлено штормовое предупреждение первого уровня. Это значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.

Спасатели уже рекомендуют местным жителям запасаться едой и питьем. Подробнее читайте здесь.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus