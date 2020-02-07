Блог, фото, видео ⟩ Шторм будет бушевать на Балтийском море до утра вторника, высота волн - шесть метров
В Европе в воскресенье начал бушевать мощный ураган: один из крупнейших циклонов в истории наблюдений.
В Харьюмаа, Ляэнемаа, Пярнумаа, Хийумаа и Сааремаа былл объявлено штормовое предупреждение второго уровня. Это означает, что погода опасна. Люди должны быть внимательными, постоянно следить за прогнозом погоды и следовать всем распоряжениям представителей властей.
В других районах Эстонии было объявлено штормовое предупреждение первого уровня. Это значит, что погода в определенных ситуациях может быть опасна. Это стоит учитывать, если деятельность человека зависит от погоды.
Спасатели уже рекомендуют местным жителям запасаться едой и питьем. Подробнее читайте здесь.
В понедельник, 10 февраля, днем в основном облачно. Дождь, на востоке Эстонии и с мокрым снегом, вечером осадков станет меньше. Юго-западный, южный ветер в континентальной части 8-13, порывы до 20, на островах и побережье 12-17, порывы до 24 м/с, во второй половине дня немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.