На завтра синоптики обещают мороз и снег

В Северо-Восточной Эстонии метель, на островах и западном побережье также и дожди. По многим регионам гололед. До полуночи ветер юго-западный и западный, 8-12, порывами 15, на побережье до 20 м/сек. После полуночи ветер сменит направление на северо-западное и северное, к утру несколько ослабеет. Температура воздуха около полуночи от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, к утру понизится до 2-5 градусов мороза, на островах и западном побережье около нуля.