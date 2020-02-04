К концу недели жителей Эстонии ждут резкие перепады температуры

В ночь на четверг облачно с прояснениями. Пройдут снег и мокрый снег, на западных островах дождь. Возможна гололедица. Ветер юго-западный и западный, после полуночи северо-западный и северный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. В первой половине дня переменная облачность, на юго-востоке страны небольшие снегопады. Во второй половине дня ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северный и северо-западный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса мороза.

В ночь на пятницу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северный и северо-западный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/сек, после полуночи уляжется. Температура воздуха 3-8 градусов мороза. В первой половине дня малооблачная погода, во второй половине дня облачность уплотнится. Вечером на западе страны небольшие снегопады. Ветер северо-западный, затем юго-западный, 2-8 м/сек, вечером на северном побережье юго-западный ветер порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на островах до 2 градусов тепла.