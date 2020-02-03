Погода в феврале: вслед за резким похолоданием придет потепление

На предстоящей неделе погоду в Эстонии будет определять область высокого давления: температура воздуха по ночам на материковой части страны может опуститься до -7 градусов, местами пройдет небольшой снег, пишет rus.err.ee.

Во второй декаде ожидается более теплая, но дождливая погода: днем температура воздуха будет плюсовой, ночью – опускаться до нуля.

Во второй половине февраля погода будет переменчивой: небольшие прохладные воздушные массы будут чередоваться с более теплыми, временами будет идти снег, мокрый снег и дождь.