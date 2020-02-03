Пн, 3.02.2020
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Погода в феврале: вслед за резким похолоданием придет потепление

Снег в Вильянди.

ФОТО: Elmo Riig

Погода в феврале будет переменчивой – прохладные воздушные массы будут сменяться более теплыми, временами будет идти снег, мокрый снег и дождь.

На предстоящей неделе погоду в Эстонии будет определять область высокого давления: температура воздуха по ночам на материковой части страны может опуститься до -7 градусов, местами пройдет небольшой снег, пишет rus.err.ee.

Во второй декаде ожидается более теплая, но дождливая погода: днем температура воздуха будет плюсовой, ночью – опускаться до нуля.

Во второй половине февраля погода будет переменчивой: небольшие прохладные воздушные массы будут чередоваться с более теплыми, временами будет идти снег, мокрый снег и дождь.

Средняя температура воздуха в феврале будет выше нормы (-6,0..-1,8 градуса).

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