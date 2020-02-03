Январь войдет в историю как рекордно теплый

Январь 2020 года на всех метеостанциях Эстонии зафиксирован как самый теплый – средняя температура воздуха в Эстонии составляла +3,1 градуса при норме -3,5 градуса, пишет Rus.ERR.
Особенно теплый январь выдался в 1989 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила +0,9 градуса, а самым холодным был январь 1987 года – тогда средняя температура была -14,5 градуса.
Самым теплым днем было 16 января 2020 года, когда в Кунда зарегистрировали +8,7 градуса. Однако в 2007 году 10 января в Валга зарегистрировали +10,1 градуса, что является температурным рекордом января в Эстонии.
Осадков в январе в среднем выпало 44 мм, что составляет 87% от нормы (50 мм), а солнце в прошлом месяце в Эстонии в среднем светило 26,4 часа, что является 87% от нормы (30,3 часа).