Январь войдет в историю как рекордно теплый

Особенно теплый январь выдался в 1989 году, когда средняя температура воздуха в Эстонии составила +0,9 градуса, а самым холодным был январь 1987 года – тогда средняя температура была -14,5 градуса.

Самым теплым днем было 16 января 2020 года, когда в Кунда зарегистрировали +8,7 градуса. Однако в 2007 году 10 января в Валга зарегистрировали +10,1 градуса, что является температурным рекордом января в Эстонии.