На этой неделе погода резко изменится

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 3-9, на северном побережье северный и северо-западный, 8-12, порывами до 18 м/сек. Днем также малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек, на побережье Вирумаа 5-11, до полудня порывами 15м/сек. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, местами около нуля, днем от нуля до 4 градусов мороза.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем облачность уплотнится, до полудня местами небольшой снег, во второй половине дня по многим регионам снег и мокрый снег, на островах дожди. Ветер западный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами 15-18 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на побережье местами около нуля, днем на востоке страны от -2 до 1 градуса тепла, в Западной Эстонии 1-3 градуса тепла.