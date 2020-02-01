В ближайшие дни в Эстонии похолодает

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет чуть холоднее.
В ночь на понедельник ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди и мокрый снег. Ветер западный и северо-западный 5-12, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем сохранится облачная погода с прояснениями, местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер западный и северо-западный 5-12, на побережье порывами 15 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 3 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла, во второй половине дня понизится.
В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 3-9, около полуночи на северном побережье порывами до 14 м/сек. Днем также малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 2-8 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов мороза, на побережье местами около нуля, днем от нуля до 3 градусов мороза.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, на побережье порывами 15 м/сек. Днем облачность уплотнится, во второй половине дня по многим регионам снег, на островах дожди и мокрый снег. Ветер западный и юго-западный, 5-12, на побережье порывами 15-18 м/сек, после полудня сменит направление на северо-западное и немного ослабеет. Температура воздуха ночью 2-7 градусов мороза, на побережье местами около нуля, днем от -2 до 2 градусов тепла.