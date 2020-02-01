Жителей Эстонии ждет теплое и дождливое воскресенье

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, временами дожди, около полуночи мокрый снег, местами туман.
Ветер юго-западный и южный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек, утром немного ослабеет. Температура воздуха ночью 2-6, на северо-востоке страны около полуночи от 1 градуса мороз до 1 градуса тепла.
Днем ожидается облачная погода, по многим регионам дожди, местами и мокрый снег, вечером начиная с островов облачность разрядится и осадки прекратятся. Ветер юго-западный, 4-10, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха днем 2-6 градусов тепла.