Метеорологи: ближайшие пять лет будут самыми жаркими в истории

По расчетам специалистов глобальная средняя температура Земли достигнет рекордного уровня тепла именно в период 2020-2024 годов. На текущий момент самым теплым за всю историю наблюдений является 2016 год, пишет Turizm. Однако, новый прогноз говорит о том, что рекорд обновится в течение ближайших 5 лет. Прогнозируется, что отдельные годы могут быть на 1,06–1,62°C теплее доиндустриальной эпохи человечества. В среднем, температура повысится в пределах 1,15–1,46°C. Четыре года назад это превышение находилось на уровне 1,16°C.

Сотрудник Метеорологического бюро Даг Смит заявил, что последний пятилетний прогноз говорит о продолжении потепления, так как высокий уровень парниковых газов сохраняется. Ожидается, что в большинстве регионов станет жарче. Особенно это касается севера Европы, Азии и Северной Америки. Усугубить жару в европейских странах может прогрев Северной Атлантики. Пока там относительно прохладно.

Метеорологи уточнили, что вероятность повышения температуры более чем 1,5°C, по сравнению с доиндустриальным периодом, равняется 10%.