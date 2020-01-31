Метеорологи: ближайшие пять лет будут самыми жаркими в истории

Британская метеорологическая служба дала свой прогноз погоды на период с 2020 по 2024 года. Пятилетка обещает стать самой жаркой за все время наблюдений. Об этом сообщает Met Office.
По расчетам специалистов глобальная средняя температура Земли достигнет рекордного уровня тепла именно в период 2020-2024 годов. На текущий момент самым теплым за всю историю наблюдений является 2016 год, пишет Turizm. Однако, новый прогноз говорит о том, что рекорд обновится в течение ближайших 5 лет. Прогнозируется, что отдельные годы могут быть на 1,06–1,62°C теплее доиндустриальной эпохи человечества. В среднем, температура повысится в пределах 1,15–1,46°C. Четыре года назад это превышение находилось на уровне 1,16°C.
Сотрудник Метеорологического бюро Даг Смит заявил, что последний пятилетний прогноз говорит о продолжении потепления, так как высокий уровень парниковых газов сохраняется. Ожидается, что в большинстве регионов станет жарче. Особенно это касается севера Европы, Азии и Северной Америки. Усугубить жару в европейских странах может прогрев Северной Атлантики. Пока там относительно прохладно.
Метеорологи уточнили, что вероятность повышения температуры более чем 1,5°C, по сравнению с доиндустриальным периодом, равняется 10%.
Главный научный сотрудник Метеобюро Стивен Белчер добавил, что временное превышение на полтора градуса не означает, что Парижское соглашение по климату будет нарушено. Согласно документу, страны должны активно поддерживать глобальную температуру, не превышающую более, чем на 1,5°С. Правда, такое требование относится к долгосрочному среднему периоду, а не к отдельному году. Но так как прогноз показывает дальнейшую тенденцию к потеплению, сдерживание температуры может быть чрезвычайно сложным.