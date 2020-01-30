В начале февраля на Эстонию обрушатся дожди и снег

В ночь на субботу в Эстонии облачно. На западе Эстонии мокрый снег и дождь, в центральной части снег и мокрый снег. Юго-восточный, южный ветер 2-8, на островах порывами 12 м/с. Температура воздуха на востоке Эстонии ночью 0..-3, на западе 0..+3°С. В субботу днем облачно. Дождь, мокрый снег, на востоке в первую половину дня также и снег. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами 15 м/с, вечером повернет на островах к юго-западному. Температура +1..+6°С.

В ночь на воскресенье в Эстонии преимущественно облачно. Временами дождь, на северо-востоке и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха ночью +2..+5°С. В воскресенье днем облачно. Временами дождь, вечером кое-где и мокрый снег. Ветер юго-западный 5-10, на островах порывы до 13 м/с, вечером на побережье перейдет к северо-западному. Температура воздуха днем +3..+5°С.