Синоптики: еще один день в Эстонии будет облачно и почти без осадков

Влияние теплой Атлантики на нашу погоду сохраняется. Очередной циклон достиг Норвежского моря, а его ложбина с осадками покрывает юг Скандинавии, Литву и Белоруссию.
В Эстонии же погода облачная, но небольшие осадки возможны лишь местами. К субботе вновь возрастет вероятность осадков.
В пятницу, 31 января, облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег или мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Утром местами сохранится туман. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.