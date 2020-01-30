Чт, 30.01.2020
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  • Синоптики: еще один день в Эстонии будет облачно и почти без осадков

Синоптики: еще один день в Эстонии будет облачно и почти без осадков

В Эстонии будет облачно.

ФОТО: Elmo Riig/SAKALA

Влияние теплой Атлантики на нашу погоду сохраняется. Очередной циклон достиг Норвежского моря, а его ложбина с осадками покрывает юг Скандинавии, Литву и Белоруссию.

В Эстонии же погода облачная, но небольшие осадки возможны лишь местами. К субботе вновь возрастет вероятность осадков.

В пятницу, 31 января, облачно с прояснениями. Местами возможен небольшой снег или мокрый снег, на западе Эстонии и дождь. Утром местами сохранится туман. Ветер юго-восточный 3-9, на побережье порывы до 12 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

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