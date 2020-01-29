В Эстонии в ближайшие дни будет тепло и дождливо

В ночь на пятницу ожидается облачная погода с отдельными прояснениями, по многим регионам мокрый снег и снег, на западе страны дожди. Местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 1-7 м/сек. Днем сохранится облачная погода с отдельными прояснениями, местами мокрый снег и снег, на западе страны дожди, местами сохранится туман. Ветер юго-восточный и южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с запада на восток, на островах и западном побережье дожди. Ветер юго-восточный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем сохранится облачная погода, на материковой части страны мокрый снег и снег, на западом побережье и на островах дожди. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.