В Эстонии в ближайшие дни будет тепло и дождливо

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег, в дневное время температура воздуха будет плюсовой.
В ночь на пятницу ожидается облачная погода с отдельными прояснениями, по многим регионам мокрый снег и снег, на западе страны дожди. Местами туман. Ветер южный и юго-восточный, 1-7 м/сек. Днем сохранится облачная погода с отдельными прояснениями, местами мокрый снег и снег, на западе страны дожди, местами сохранится туман. Ветер юго-восточный и южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем от нуля до 3 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается облачная погода, снег и мокрый снег распространятся с запада на восток, на островах и западном побережье дожди. Ветер юго-восточный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Днем сохранится облачная погода, на материковой части страны мокрый снег и снег, на западом побережье и на островах дожди. Ветер южный и юго-восточный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 2 градусов тепла, днем 3-6 градусов тепла.
В ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, дожди, в Восточной Эстонии мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами 17 м/сек. Днем сохранится преимущественно облачная погода, дожди, вечером на северо-западе страны осадки перейдут в мокрый снег. Ветер юго-западный, 6-12, на побережье порывами 17 м/сек, после полудня немного ослабеет и сменит направление на северо-западное. Температура воздуха ночью 2-5 градусов тепла, днем 3-5 градусов тепла, после полудня начиная с севера страны станет понижаться.