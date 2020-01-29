Прогноз на завтра: как циклон в Северной Европе повлияет на погоду в Эстонии

В Северной Европе хозяйничает обширный циклон, благодаря которому с западными потоками с Атлантики к нам поступает влажный и теплый воздух, не оставляя пока холодной воздушной массе ни единого шанса дотянуться до Эстонии.
Осадки пройдут в виде дождя и мокрого снега, а температура воздуха будет плюсовой.
В четверг (30.01) во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, во внутренних районах местами возможен снег. Ветер юго-восточный, южный 3-8, на островах ветер южной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0...+4°С.