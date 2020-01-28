Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

Ложбина низкого давления начинает заполняться, с запада зона с осадками будет распространяться в северо-восточном направлении.
Пройдет дождь и мокрый снег, до обеда на северо-востоке Эстонии также снег. Сохранятся плюсовые температуры воздуха. Преимущественно в четверг погода не изменится, только на островах и по западному побережью немного прояснит и будет суше.
В среду (29.01) облачно. Временами пройдет дождь и мокрый снег, в первой половине дня местами и снег. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха +1...+4°С.