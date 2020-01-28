Вт, 28.01.2020
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Завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

Мокрый снег.

ФОТО: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja

Ложбина низкого давления начинает заполняться, с запада зона с осадками будет распространяться в северо-восточном направлении.

Пройдет дождь и мокрый снег, до обеда на северо-востоке Эстонии также снег. Сохранятся плюсовые температуры воздуха. Преимущественно в четверг погода не изменится, только на островах и по западному побережью немного прояснит и будет суше.

В среду (29.01) облачно. Временами пройдет дождь и мокрый снег, в первой половине дня местами и снег. Ветер юго-восточный 3-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха +1...+4°С.

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