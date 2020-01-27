Пн, 27.01.2020
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Жителей Эстонии ждет ветреный и дождливый вторник

Ожидается мокрый снег.

ФОТО: Toomas Huik

По краю простирающейся над Западной Европой области низкого давления, с юго-востока Балтийского моря на северо-восток перемещается зона слабых осадков и некоторые из них достигнут Эстонии.

Ветер сначала порывистый лишь в районе островов, после обеда усилится и на материке. Вечером с моря к островам приблизится более плотная зона осадков.

Во вторник (28.01) облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег, больше вероятность осадков - на западе Эстонии. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на островах и побережье после обеда порывами 15 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

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