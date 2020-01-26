Понедельник в Эстонии: на одну часть страны обрушится дождь, на другую - снег

Первый день новой недели больших изменений не несет. Очередная ложбина низкого давления с более теплым воздухом обосновалась над Эстонией.
Погода будет пасмурной и дождливой. Только до северо-востока тепло не доходит и поэтому там немного повеяло зимой: из облаков идет снег или мокрый снег, а температура воздуха, близкая к нулю, усложняет условия дорожного движения.
В понедельник, 27 января, облачно. Во многих местах дождь, по северо-востоку Эстонии также мокрый снег и снег. Местами возможен туман. Ветер южной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха +2..+5, по северо-востоку -1..+2°С.