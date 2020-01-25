В ближайшие дни синоптики обещают дожди и мокрый снег

В ночь на понедельник облачно. По многим регионам пройдут дожди и мокрый снег, на северо-востоке страны мокрый снег и снег. Ветер западный и юго-западный, 4-9 м/сек. На северном побережье ветер восточных направлений, порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла, на северо-востоке страны 0-2 градуса мороза. Днем облачно. По многим регионам дожди и мокрый снег, на северо-востоке страны также снег. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 2-5 градусов тепла, на северо-востоке страны от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла.