На завтра синоптики обещают снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье облачность уплотнится. До полуночи ветер северо-западный и западный, 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/сек, после полуночи юго-западный и западный, 6-12, на побережье порывами до 18 м/сек.
К утру по многим регионам пойдут снег и мокрый снег, которые вскоре перейдут в дождь. Возможна гололедица. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, к утру немного потеплеет.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди, возможен мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-12, на побережье порывами до 15-17 м/сек. К вечеру ветер уляжется. Температура воздуха 3-6 градусов тепла.