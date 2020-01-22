Завтра в Эстонии потеплеет, но осадки не прекратятся

Завтра до обеда под влиянием проходящего через Эстонию на восток гребня высокого давления погода будет малооблачной и без существенных осадков.
После обеда к нам приблизится со Скандинавии окраина области низкого давления, которая принесет влажный и более теплый воздух. Небо затянут облака, и осадки не заставят себя долго ждать. Температура воздуха, которая в первой половине дня будет преимущественно отрицательной, во второй половине дня начнет резко повышаться.
В четверг, 23 января, с запада в Эстонии начнет уплотняться облачность. Во второй половине дня на материке пройдет небольшой снег и мокрый снег, местами также дождь. Северо-западный ветер развернется к юго-западному 4-10, на побережье порывами 14 м/с, после обеда ещё немного усилится.
Температура воздуха повысится до 0..+4°С.