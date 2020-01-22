Завтра в Эстонии потеплеет, но осадки не прекратятся

После обеда к нам приблизится со Скандинавии окраина области низкого давления, которая принесет влажный и более теплый воздух. Небо затянут облака, и осадки не заставят себя долго ждать. Температура воздуха, которая в первой половине дня будет преимущественно отрицательной, во второй половине дня начнет резко повышаться.