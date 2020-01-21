Вт, 21.01.2020
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На завтра синоптики обещают снег

Снег. Иллюстративное фото.

ФОТО: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Мы находимся во власти активного циклона, расположенного над северо-западом России, поэтому ветер останется сильным и порывистым и местами пройдут небольшие осадки.

Температура днем поднимется до 4 градусов тепла, а после обеда начнет быстро понижаться, поэтому на дорогах возрастет опасность гололедицы.

В среду (22.01) переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег и мокрый снег, на островах - также и дождь. Ветер северо-западный 6-11, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами 18-23 м/с. Температура воздуха 0…+4, к вечеру понизится местами до -2°С.

На дорогах возрастет опасность гололедицы.

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