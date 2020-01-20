В ближайшие дни синоптики обещают резкие перепады температуры

В ночь на среду переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный, 5-10, порывами до 15, на побережье Финского залива 10-14, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. Местами небольшие снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер северо-западный, 6-11, порывами до 15, на побережье 10-15, порывами до 18, на островах до 21 м/сек. Температура воздуха 0-4 градусов тепла.

В ночь на четверг малооблачная погода и переменная облачность. По регионам возможны небольшие снегопады и мокрый снег, на островах также дожди. Ветер северо-западный, 6-11, порывами до 15, на побережье 8-13, порывами до 20 м/сек, к утру уляжется. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на побережье островов до 2 градусов тепла. Днем облачность начиная с северо-запада уплотнится, погода без существенных осадков. Ветер северо-западный и западный, во второй половине дня юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 16 м/сек. Температура воздуха на западе страны 1-4 градуса тепла, на востоке от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла.