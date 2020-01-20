Завтра на Эстонию обрушится сильный ветер

Достаточно теплая воздушная масса обусловит температурный фон около 5 градусов, но к вечеру в континентальной части Эстонии температура понизится до 0°С.

Во вторник (21.01) дождевые облака пронесутся через всю Эстонию, в континентальной части местами возможен мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с северо-запада, облачность поредеет и осадки постепенно прекратятся. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами до 15, на островах и побережье до 18 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.