На завтра синоптики обещают дождь и мокрый снег

В воскресенье днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможен и мокрый снег, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывы до 14, на северном побережье 7-12, порывы 17 м/с, во второй половине дня ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха +3..+6°С.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный 6-10, порывы до 14 м/с. Высота волны 0,7-1,2 м. Временами дождь, возможен и мокрый снег. Видимость от умеренной до хорошей. Температура воздуха ночью +2..+4°C.