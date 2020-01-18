Новая неделя принесет зимние холода. Но ненадолго

Погода на следующей неделе принесет мокрый снег, дождь и немного снега. Температура воздуха будет колеблется от 7 градусов ниже нуля до 6 градусов выше нуля.
На выходных над Эстонией пройдет зона низкого давления, что означает температуру воздуха от 1 до 5 градусов тепла. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, местами дожди.
В ночь на понедельник зона высокого давления начнет перемещаться по ясному небу, и температура упадает почти до нуля градусов. Днем с берега Балтийского моря пройдет область низкого давления, что даст импульс более сильному юго-западному ветру. Небо станет облачным, хотя дождя не будет. Температура воздуха составит от 2 до 5 градусов тепла.
Во вторник (21.01) снова будет дуть юго-западный ветер, в глубине материка его скорость составит 15 м/с, а у побережья - более 20 м/с. В течение дня направление ветра сменится на западное и cеверо-западное. Дожди охватят всю Эстонию. Осадки будут поддерживать температуру на уровне от 2 до 6 градусов тепла.
В среду (22.01) область низкого давления переместится в сторону России, и вдоль ее западного края в Эстонию будет поступать более холодный воздух. Ожидаются дожди с мокрым снегом, а вечером - снегопад. Ветер сильный, северо-западный. Температура воздуха в течение дня останется близкой к нулю или чуть выше нуля, но вечером опустится ниже нуля. В результате во второй половине дня в среду увеличится риск гололедицы на дорогх.
Ночью в четверг (23.01) над Эстонией будет царить область низкого давления. Местами будет идти мокрый снег, возможен снег. Ожидается сильный северо-западный ветер. Температура воздуха будет колебаться от 1 до 6 градусов мороза; на побережье до +2 градусов.
В ночь пятницу (24.01) в преддверии подступающего тепла пройдут снег и мокрый снег, к утру они сменятся сильным дождем. Температура воздуха до полуночи будет оставаться близкой к нулю, днем ожидается +2..+7 градусов.