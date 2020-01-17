Пт, 17.01.2020
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  • Суббота в Эстонии будет теплой, но не обойдется без дождя и мокрого снега

Суббота в Эстонии будет теплой, но не обойдется без дождя и мокрого снега

Мокрый дождь.

ФОТО: Liis Treimann

Эстония по-прежнему остается во власти атлантических циклонов, но их активность снижается.

Погода останется теплой, но вероятность осадков уменьшится, небольшие дожди пройдут лишь в отдельных местах. Сильных штормов тоже не ожидается, хотя юго-западный ветер будет по-прежнему порывистым. Температура воздуха останется в плюсовом диапазоне.

В субботу, 18 января, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер юго-западный, южный 4-9, на побережье до 12, порывами до 15, в районе Рижского залива в первой половине дня до 17 м/с.

Температура воздуха составит 0..+5°С.

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