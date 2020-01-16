В Эстонии зимой зацвели одуванчики. ФОТО: Rita Bergmann

Нынешняя зима выдалась в Эстонии теплой, и природа, которая обычно в это время отдыхает, начала подавать весенние знаки, пишет Sakala.

То, что в январе в лесу можно найти съедобные грибы, больше не является редкостью. Проживающая в районе Каркси Рита Бергманн, которая 12 января набрала зимних опят, серопластинчатых ложноопят и оранжевых дрожалок, обнаружила в лесу и цветущие одуванчики.

«Сорняки, конечно, не истребить, - объяснила она. - Выходя из леса, я заметила в поле, засеянном озимыми, цветущие одуванчики. Из-за дождливой погоды бутоны были не раскрыты до конца, но цветок был абсолютно узнаваем. Я видела одуванчик с двумя цветками».

Рита Бергманн, которая интересуется природой, отметила, что ранее никогда не находила в лесу цветущие одуванчики в самый разгар зимы.

Ботаник, научный сотрудник Тартуского университета Юлле Рейер рассказала, что в зимние месяцы не видела ни одного цветущего одуванчика, но и правда в Эстонии есть цветы с бутонами.

«Видимо, некоторые растения, которые цветут осенью, в этом году активны и зимой. У нас есть несколько цветущих зимой растений. Когда-то стало сенсацией, что такой декоративный куст из Северной Америки как гамамелис цветет у нас в феврале. В природе морозники растут на горах и часто цветут у нас с декабря по осень. Они остаются под снежным покровом, и когда снег начинает таять, то продолжают цвести», - рассказала Рейер.