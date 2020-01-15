На завтра синоптики обещают теплую дождливую погоду

Ветер юго-западный и западный, 7-13, порывами до 15, на островах и побережье порывами до 18 м/сек. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.

Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня по многим регионам дожди, во второй половине дня погода без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами до 14, на островах и побережье до 18 м/сек, вечером уляжется. Температура воздуха 4-7 градусов тепла.