Погода изменится: к Эстонии приближается активный циклон

В его передней части ветер будет постепенно усиливаться и к вечеру с моря на острова подойдут облака с дождем и мокрым снегом, продвигаясь дальше в сторону материка. Погодные условия повторятся и в следующие дни, так как для них будут характерны распространяющиеся с запада на восток осадки и сильный ветер.