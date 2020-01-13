Пн, 13.01.2020
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Погода изменится: к Эстонии приближается активный циклон

Дождь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Eero Vabamägi

Успокоивший погоду на недолгое время пологий гребень высокого давления удаляется сегодня на Россию, и с Норвежского моря приближается следующий активный циклон.

В его передней части ветер будет постепенно усиливаться и к вечеру с моря на острова подойдут облака с дождем и мокрым снегом, продвигаясь дальше в сторону материка. Погодные условия повторятся и в следующие дни, так как для них будут характерны распространяющиеся с запада на восток осадки и сильный ветер.

Во вторник (14.01) днем облачно с прояснениями. Во второй половине дня, начиная с островов, пойдет дождь и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный усилится 8-13, порывами до 15, на побережье 21 м/с. Температура воздуха +1..+5°С. Утром на дорогах скользко!

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