На следующей недели синоптики обещают дожди и мокрый снег

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами 14 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, вечером на западе страны дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 8-14, на островах и побережье порывами до 20 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем от 1-5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 7-13, на островах и побережье порывами до 18 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, временами дожди. Ветер южный и юго-западный, 8-13, порывами 17, на островах и побережье 12-17, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 4-8 градусов тепла.