Шторм нарушил паромное сообщение между эстонскими островами

Штормовой ветер порывами 26 метров в секунду не позволил в воскресенье утром выйти парому Kihnu Virve с Кихну в 9, отменены рейсы с Манилайда в 11.30, с Кихну в 16.15 и с Муналайда в 17.45. Время выхода парома будет уточнено в 15.15 в воскресенье на сайте оператора.