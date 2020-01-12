Шторм нарушил паромное сообщение между эстонскими островами

В воскресенье сильный ветер нарушил паромное сообщение между островами Кихну и Манилайдом и Муналайдом.
Штормовой ветер порывами 26 метров в секунду не позволил в воскресенье утром выйти парому Kihnu Virve с Кихну в 9, отменены рейсы с Манилайда в 11.30, с Кихну в 16.15 и с Муналайда в 17.45. Время выхода парома будет уточнено в 15.15 в воскресенье на сайте оператора.
Отменены также воскресные рейсы Kihnu Virve на линии с Манилайдом и Муналайдом.
Штормовая погода отразилась на графике движения судов между крупными островами, и на линии Сыру-Трийги выход парома Soela из Сыру откладывается, сообщает на своем сайте оператор Kihnu Veeteed.