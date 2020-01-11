На следующей неделе температура воздуха резко изменится

В ночь на понедельник ожидается малооблачная и облачная с прояснениями погода, около полуночи местами небольшие дожди. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза, до 3 градусов тепла, днем 1-5 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. юго-западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Днем также облачная с прояснениями погода, во второй половине дня с запада на восток распространятся дожи и мокрый снег. Ветер юго-восточный и южный, 8-14, на островах и побережье порывами до 20 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 4 градусов тепла, днем от 1-5 градусов тепла.