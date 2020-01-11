На завтра синоптики обещают снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода, около полуночи на северо-западе страны дожди и мокрый снег, местами пройдет также и снег.
Осадки будут распространяться на юго-восток и юг. Вероятна гололедица. Ветер юго-западный, 12-18, порывами 25 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до +2, на островах до 4 градусов тепла, к утру немного повысится.
Днем ожидается облачная погода, дожди, местами мокрый снег; вечером начиная с запада облачность рассеется, и вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, 8-13, порывами до 20, на островах и побережье 12-18, порывами 25 м/сек. Температура воздуха днем 2-7 градусов тепла.