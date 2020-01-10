Завтра на Эстонию обрушится штормовой ветер

Над странами Балтии усиливается гребень высокого давления, благодаря которому плотная облачная масса отойдет на восток.
Однако долго наслаждаться сухой погодой нам не суждено: со Скандинавии постепенно будет приближаться новый циклон, который уже к вечеру принесет осадки в северо-западные районы, а ветер усилится до штормовых значений.
В субботу (11.01) днем переменная облачность, без осадков, вечером зона осадков в виде дождя и мокрого снега достигнет северо-западных районов Эстонии. В первой половине дня местами туман и ветер западных направлений 3-8, после обеда юго-западный ветер усилится 6-12, на побережье порывами 15, на побережье островов до 14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -2…+3°С.