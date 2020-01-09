Пятница в Эстонии будет тихой и снежной

В пятницу, 10 января, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно облачно. В основном на островах и юге Эстонии местами дождь и мокрый снег. К вечеру вероятность осадков возрастет и кое-где возможен и снег. Ветер станет постепенно восточных направлений 1-7, во второй половине дня на островах усилится до 12 м/с.