Пятница в Эстонии будет тихой и снежной

Гребень высокого давления уходит из Эстонии на восток, а вслед за ним с Дании в сторону Латвии перемещается небольшой циклон. Связанные с ним осадки затронут, прежде всего, наши южные и частично западные уезды. Погода будет тихой, лишь к вечеру ветер немного усилится.
В пятницу, 10 января, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно облачно. В основном на островах и юге Эстонии местами дождь и мокрый снег. К вечеру вероятность осадков возрастет и кое-где возможен и снег. Ветер станет постепенно восточных направлений 1-7, во второй половине дня на островах усилится до 12 м/с.
Температура воздуха составит -1..+4°С.