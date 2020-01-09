Чт, 9.01.2020
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Пятница в Эстонии будет тихой и снежной

Зима в Пярну.

ФОТО: Mailiis Ollino

Гребень высокого давления уходит из Эстонии на восток, а вслед за ним с Дании в сторону Латвии перемещается небольшой циклон. Связанные с ним осадки затронут, прежде всего, наши южные и частично западные уезды. Погода будет тихой, лишь к вечеру ветер немного усилится.

В пятницу, 10 января, в первой половине дня в Эстонии будет преимущественно облачно. В основном на островах и юге Эстонии местами дождь и мокрый снег. К вечеру вероятность осадков возрастет и кое-где возможен и снег. Ветер станет постепенно восточных направлений 1-7, во второй половине дня на островах усилится до 12 м/с.

Температура воздуха составит -1..+4°С.

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