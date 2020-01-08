На этой неделе синоптики обещают снег

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни будет по-прежнему тепло — например, в воскресенье максимальная температура воздуха днем будет местами достигать семи градусов тепла.
В ночь на пятницу облачность уплотнится, на юго-западе пойдут мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха на севере страны 1-3 градуса мороза, на юге 0-3 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. Преимущественно на юге страны дожди, мокрый снег, местами возможны снегопады. Ветер северных направлений, 3-8, вечером в районе Рижского залива северо-восточный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В ночь на субботу облачно с прояснениями. До полуночи на юго-востоке страны пройдут мокрый снег и снег. Ветер северных направлений переменится на юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на побережье местами до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
В ночь на воскресенье облачно, пройдут дождь и мокрый снег. Возможна гололедица. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, к утру потеплеет. Днем облачно, пройдет дождь. К вечеру осадки станут реже, прояснится. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/сек, во второй половине дня переменится на западный и уляжется. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.