На этой неделе синоптики обещают снег

В ночь на пятницу облачность уплотнится, на юго-западе пойдут мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха на севере страны 1-3 градуса мороза, на юге 0-3 градуса тепла. Днем преимущественно облачно. Преимущественно на юге страны дожди, мокрый снег, местами возможны снегопады. Ветер северных направлений, 3-8, вечером в районе Рижского залива северо-восточный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В ночь на субботу облачно с прояснениями. До полуночи на юго-востоке страны пройдут мокрый снег и снег. Ветер северных направлений переменится на юго-западный и западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 0-3 градуса мороза, на побережье местами до 3 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье до 20 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.