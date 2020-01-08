Завтра Эстония окажется в лучах январского солнца

Между штормами всегда наступает затишье, так и у нас завтра ожидается передышка.
Гребень высокого давления перемещается со Скандинавии через Эстонию на восток и принесет нам хороший, комфортный день. Штормовой ветер стихнет, осадков не ожидается, а температура воздуха останется плюсовой. Дополнительным бонусом послужит январское солнышко.
В четверг, 9 января, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет.
Температура воздуха составит +1..+5°C.