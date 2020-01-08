Завтра Эстония окажется в лучах январского солнца

Гребень высокого давления перемещается со Скандинавии через Эстонию на восток и принесет нам хороший, комфортный день. Штормовой ветер стихнет, осадков не ожидается, а температура воздуха останется плюсовой. Дополнительным бонусом послужит январское солнышко.