Ср, 8.01.2020
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Завтра Эстония окажется в лучах январского солнца

Зима в Вильянди.

ФОТО: Elmo Riig

Между штормами всегда наступает затишье, так и у нас завтра ожидается передышка.

Гребень высокого давления перемещается со Скандинавии через Эстонию на восток и принесет нам хороший, комфортный день. Штормовой ветер стихнет, осадков не ожидается, а температура воздуха останется плюсовой. Дополнительным бонусом послужит январское солнышко.

В четверг, 9 января, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-11, на побережье порывами до 15 м/с, во второй половине дня ослабеет.

Температура воздуха составит +1..+5°C.

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