Синоптики предупреждают жителей Эстонии о штормовой погоде

Порывы юго-западного ветра достигнут на материке 15, на побережье 23, а на островах до 25м/с. Но уже после обеда, начиная с островов, погода будет улучшаться: осадки прекратятся, и ветер постепенно начнет ослабевать. Воздушная масса над нами в очередной раз теплая и температуры воздуха повсеместно плюсовые.

В среду, 8 января, в первой половине дня в Эстонии будет облачно. Зона осадков с островов будет смещаться через материк на восток, пройдет дождь, на материке также и с мокрым снегом. Во второй половине дня, начиная с островов, начнет проясняться. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 17, на побережье 12-17, порывы 23, на островах порывами до 25 м/с. После обеда, начиная с островов, юго-западный и западный ветер постепенно ослабеет.