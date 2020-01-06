В ближайшие дни погода будет резко меняться

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидается чрезвычайно теплая погода для января с температурой воздуха до 8 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/сек. Днем ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный ветер, 8-13, порывами 17, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.
В ночь на четверг около полуночи ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, после полуночи прояснится. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье 9-14, порывами 18 м/сек. Днем ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-10, до полудня на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла, к вечеру понизится до -2.
В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, , на юге страны местами дожди и мокрый снег. Ветер к утру сменит направление на северное, 2-8 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер северо-западный и западный, 3-9 м/сек, к вечеру сменит направление на юго-западное и на северном побережье усилится порывами до 14 м/сек. Температура воздуха ночью на севере страны 1-3 градуса мороза, на юге и островах от нуля до 3 градусов тепла, днем от -2 до +2, на островах до 5 градусов тепла.