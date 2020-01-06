В ближайшие дни погода будет резко меняться

В ночь на среду ожидается облачная погода, местами небольшие дожди. Ветер юго-западный, 7-12, порывами 15, на островах и побережье 10-15, порывами 20 м/сек. Днем ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный ветер, 8-13, порывами 17, на островах и побережье 12-17, порывами 23 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

В ночь на четверг около полуночи ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, после полуночи прояснится. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье 9-14, порывами 18 м/сек. Днем ожидается облачная погода без осадков. Ветер юго-западный и западный, 4-10, до полудня на северном побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 5 градусов тепла, днем 2-5 градусов тепла, к вечеру понизится до -2.