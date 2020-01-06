На завтра синоптики обещают мокрый снег

Сегодня днем ложбина смещается в сторону России унося с собой дождевые облака. Температура воздуха постепенно перейдет в плюс, что и будет способствовать образованию тумана.

В первой половине дня пройдет снег и мокрый снег, по западу Эстонии местами также дождь, и кое-где образуется туман, во второй половине дня вероятность осадков небольшая, однако во многих местах туман. Ветер западной четверти 4-10, в первой половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..+6°С. Опасность гололед.