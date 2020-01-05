Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица

По сообщению центра управления движением, из-за ночных колебаний температуры на дорогах возможна гололедица.
Во второй половине дня поверхность шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, в Вирумаа местами между полосами движения дороги покрыты смесью снега и реагента.
По прогнозу, около полуночи начиная с островов облачность уплотнится, ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады. Температура воздуха — от нескольких градусов выше нуля на западе страны до 7 градусов мороза на востоке.
Из-за осадков и перепадов температуры на дорогах возможна гололедица.