Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица

Во второй половине дня поверхность шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, в Вирумаа местами между полосами движения дороги покрыты смесью снега и реагента.

По прогнозу, около полуночи начиная с островов облачность уплотнится, ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады. Температура воздуха — от нескольких градусов выше нуля на западе страны до 7 градусов мороза на востоке.