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Будьте осторожны: на дорогах возможна гололедица

Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Birgit Itse

По сообщению центра управления движением, из-за ночных колебаний температуры на дорогах возможна гололедица.

Во второй половине дня поверхность шоссе преимущественно сухая или влажная от обработки реагентом, в Вирумаа местами между полосами движения дороги покрыты смесью снега и реагента.

По прогнозу, около полуночи начиная с островов облачность уплотнится, ожидаются дожди, мокрый снег и снегопады. Температура воздуха — от нескольких градусов выше нуля на западе страны до 7 градусов мороза на востоке.

Из-за осадков и перепадов температуры на дорогах возможна гололедица.

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