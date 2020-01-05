Синоптики: в Эстонии ожидается потепление

Прошлой ночью через Балтийское море на Эстонию распространилась ложбина низкого давления, принесшая с собой влажный и теплый воздух. Ложбина смещается в сторону России, унося с собой дождевые облака. Температура воздуха постепенно перейдет на плюс, что и будет способствовать образованию тумана.
В понедельник, 6 января, днем облачно с прояснениями. В первой половине дня пройдет снег и мокрый снег, по западу Эстонии местами также дождь, и кое-где образуется туман, во второй половине дня вероятность осадков небольшая, однако во многих местах туман.
Ветер западной четверти 4-10, в первой половине дня на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 1..+6°С. Опасность гололеда!