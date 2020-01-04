Вот так январь! На этой неделе синоптики обещают резкое потепление

В ночь на понедельник облачность уплотнится, мокрый снег и снег с островов распространятся на материковую часть страны, к утру начиная с островов перейдут в дожди, велика опасность гололедицы. Ветер юго-западный и южный, 5-11, на островах и побережье порывами 17 м/сек, утром немного ослабеет и сменит направление на западное и северо-западное. Днем облачно с прояснениями, до полудня снег и мокрый снег, на западе страны также и дожди, во второй половине дня вероятность осадков невелика. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха ночью 2-8 градусов мороза, на островах от -2 до+1, к утру повысится до нуля и +5, на востоке страны сохранится от нуля до -2, днем 1-6 градусов тепла.