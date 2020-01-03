Синоптики дали штормовое предупреждение в прибрежных уездах

На побережье расположенных в материковой части страны уездов юго-западный и западный ветер может достигать порывами до 20 м/сек, что соответствует восьми баллам по шкале Бофорта (очень крепкий ветер), передает BNS.

На крупных островах порывы ветра могут достигать 23 м/сек, что составляет уже 9 баллов по шкале Бофорта.

Ветер и кратковременное похолодание

В субботу Эстония еще остается на южной периферии обширной области низкого давления, где штормовой ветер, сравнительно тепло и первая половина дня с осадками. В воскресенье циклон сдвинется к востоку, ветер перейдет к северо-западному и к нам начнет поступать более холодная и сухая воздушная масса. Осадки станут единичными и в виде снега. Температурный фон понизится, но все равно будет превышать климатическую норму.

В субботу днем облачно с прояснениями. Дождь и мокрый снег распространятся по всей Эстонии с запада на восток. Во второй половине дня облачность рассеется и кратковременные осадки будут лишь в отдельных местах. Юго-западный, западный ветер 7-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с, во второй половине дня ветер постепенно перейдет к северо-западному. Температура воздуха +1..+4°С.